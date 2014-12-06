جداول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015 لجميع الصفوف
يسر الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان ان ينشر جداول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015 كما نشرتها وزارة التربية والتعليم وهي كمايلي :
جدول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015 للصف السادس من مرحلة التعليم الأساسي
جدول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015 للصف السابع من مرحلة التعليم الأساسي
>جدول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015 للصف الثامن من مرحلة التعليم الأساسي
>جدول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015 للصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي
>جدول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015 للصف العاشر
>جدول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015 للصف الحادي عشر / القسم العلمي
>جدول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015 للصف الحادي عشر / القسم الأدبي
>جدول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015 للصف الثاني عشر / القسم العلمي
جدول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015 للصف الثاني عشر / القسم الأدبي
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