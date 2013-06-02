بالصور.. ياسين يلتقي باللاعبين المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط

قال الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب:”أن لاعبى مصر المشاركين بدورة ألعاب البحر المتوسط قادرون على إحداث الدهشة والبهجة خلال فعاليات البطولة، وتحقيق العديد من الميداليات كى يصنعوا الفرحة للشعب المصري”، مؤكدا أن تمثيل مصر فى مختلف المحافل الدولية يعد شرفا ومسئولية كبيرة ازدادت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى قدم فيها الشعب المصري عظيم التضحيات.

جاء ذلك خلال مشاركته فى اللقاء الذى نظمته اللجنة الأولمبية ،ظهر اليوم الأحد، لتحفيز البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقرر انطلاقها منتصف يونيو الجارى بتركيا.

وشهد اللقاء حضور العامري فاروق وزير الرياضة، والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية، وخالد حمودة رئيس البعثة المصرية فى البطولة، واللواء أركان حرب أحمد العوضى ممثلا عن وزارة الدفاع، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ومجموعة من لاعبى مصر المشاركين بالبطولة.

وتوقع وزير الشباب أن يقدم اللاعبون المصريون المشاركون بالبطولة أداءً متميزا على مستوى التنافس الرياضى بصورة تعكس القيم الأخلاقية النبيلة التى يتميز بها المجتمع المصرى، مبينا أن العنصر البشري المصري عندما يعمل تحت ضغط يشعر بالمسئولية والالتزام والجدية، ويستطيع أن يحقق إنجازات عظيمه لا يتوقعها أحد، لافتا أن لاعبى مصر المقرر مشاركتهم فى دورة ألعاب البحر المتوسط يعدون قدوة يحتذى بها نشء مصر.

ومن جانبه، أكد العامرى فاروق أن وزارة الرياضة تقدم كل الدعم للاتحادات الرياضية وأبطال مصر، والأندية الرياضية كمسئولية تتحملها الدولة، متمنيا أن يحصل اللاعبون بالبطولة على أكثر من 35 ميدالية التى وعدوا بتحقيقها.

وكشف العامرى عن وجود العديد من المشروعات قائمة بين وزارتي الشباب والرياضة لصناعة الأبطال، منها أكاديميات رياضية بمراكز الشباب تفرز للمجتمع أبطالا رياضية من النشء والشباب.

فيما دعا المستشار خالد زين اللاعبين المصريين المشاركين بدورة ألعاب البحر المتوسط إلى التركيز الكامل، وبذل أقصى ما فى وسعهم للحصول على أكبر عدد من الميداليات الذهبية بالبطولة، مبينا أن مصر تشارك فى 22 لعبة رياضية بالبطولة بعدد لاعبين يصل إلى 141 لاعبا و42 لاعبة.

وأضاف الألعاب التى تشارك فيها مصر بالبطولة تتنوع ما بين “سباحة، تجديف، تنس طاولة، الكاراتيه، الجودو، كرة يد، ملاكمة، الرماية، كرة السلة”، وغيرها من الألعاب المختلفة، مؤكدا على أهمية دور الأندية الرياضية ومراكز الشباب فى صنع الأبطال فى جميع الألعاب الرياضية .