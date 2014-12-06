أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

تزايد عمليات الإخلاء في الفلبين قبل هبوب الإعصار «هاجوبيت»

Google+ Print

ترك المزيد من المواطنين منازلهم في الفلبين، السبت، رغم تباطؤ أقوى إعصار يضرب البلاد منذ العام الماضي، حسبما قال مسؤولون.

وقال مكتب الارصاد الجوية إن الإعصار هاجوبيت يقترب من الفلبين تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 230 كيلومترا في
>الساعة.

وتابع أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار شرق الفلبين في وقت مبكر صباح الأحد بعدما انخفضت سرعته إلى 10 كيلومترات في الساعة، مضيفا أنه قد يتسبب في هطول المزيد من الأمطار على المناطق المتضررة.

وانتقل أكثر من 616 ألف شخص إلى مراكز إيواء في أكثر من 20 مقاطعة، حسبما أفاد المجلس الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.
>ويهدد الإعصار هاجوبيت، وهي كلمة فلبينية تعني «الجلد أو ضرب السوط»، مناطق دمرها الاعصار القوي هايان عام 2013، والذي أسفر عن مقتل أو
>فقدان أكثر من 7300 شخص.

وحذر خبراء الأرصاد من أن هاجوبيت، يمكن أن يتسبب أيضا في هطول أمطار غزيرة على العاصمة مانيلا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية