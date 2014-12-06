تزايد عمليات الإخلاء في الفلبين قبل هبوب الإعصار «هاجوبيت»

ترك المزيد من المواطنين منازلهم في الفلبين، السبت، رغم تباطؤ أقوى إعصار يضرب البلاد منذ العام الماضي، حسبما قال مسؤولون.

وقال مكتب الارصاد الجوية إن الإعصار هاجوبيت يقترب من الفلبين تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 230 كيلومترا في

>الساعة.

وتابع أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار شرق الفلبين في وقت مبكر صباح الأحد بعدما انخفضت سرعته إلى 10 كيلومترات في الساعة، مضيفا أنه قد يتسبب في هطول المزيد من الأمطار على المناطق المتضررة.

وانتقل أكثر من 616 ألف شخص إلى مراكز إيواء في أكثر من 20 مقاطعة، حسبما أفاد المجلس الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.

>ويهدد الإعصار هاجوبيت، وهي كلمة فلبينية تعني «الجلد أو ضرب السوط»، مناطق دمرها الاعصار القوي هايان عام 2013، والذي أسفر عن مقتل أو

>فقدان أكثر من 7300 شخص.

وحذر خبراء الأرصاد من أن هاجوبيت، يمكن أن يتسبب أيضا في هطول أمطار غزيرة على العاصمة مانيلا.