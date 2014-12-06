مؤلف مولد وصاحبه غايب يسأل هيفا وهبي: لحد امتى مش هنكمل تصوير؟

أعرب مؤلف مسلسل "مولد وصاحبه غايب" عن اندهاشه وغضبه من موقف اللبنانية هيفا وهبي من عدم استكمال تصوير المسلسل المتوقف منذ أعوام موضحا في تصريحات خاصة لسيدتي نت انه بصدق شديد لا يعلم متى سيتم استئناف تصوير العمل فسنوات مرت عليه دون أي جديد وهيفا قدمت مسلسل "كلام على ورق"في رمضان الماضي وهناك مشروعات جديدة لها فأين "مولد وصاحبة غايب منها"؟! وما السبب في تعطيلها للتصوير بهذا الشكل الذي بات غير محتمل على الإطلاق خاصة وأن معظم المشاهد خاصة بها هي وأوضح إنه لن يغير ولو حرف واحد فقط في العمل فهو ليس مؤلف مبتدئ حتى يغير في الورق فهو كتبه مره واحده فقط ولن يفتحه مجددا وبصدق نفسي افهم هنكمل التصوير امتى؟!.

يذكر أن مسلسل "مولد وصاحبة غايب" كان من المفترض أن يعرض في شهر رمضان من العام قبل الماضي وواجه العديد من التوقفات من دون الإعلان عن سببها،ويشارك في بطولة المسلسل بجوار هيفا كل من الفنانين فيفي عبده محمد كريم وحسن الرداد ومحمد أبو داوود وسيعد طرابيك وإنتاج محمد فوزي وإخراج شيرين عادل.