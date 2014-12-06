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أحلام تدفع خمسين ألف دولار ثمن ضربة زوجها

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أحلام تدفع خمسين ألف دولار ثمن ضربة زوجها أحلام تدفع خمسين ألف دولار ثمن ضربة زوجها

الجمعة 05-12-2014 22:11

أكدت مصادر إعلامية أن الفنانة احلام دفعت مبلغ خمسين ألف دولار للمصور اللبناني طاهر ناصيف ليتنازل عن القضية التي رفعها ضدها وضد زوجها مبارك الهاجري بتهمة الاعتداء عليه بالضرب قبل أسابيع في برنامج "آراب آيدول".

وكان زوج أحلام قد خضع للتحقيق اليوم بالتهمة التي وجهها إليه المصور وتمّ حلّ القضية دون أن تحضر أحلام  إلى المخفر كما كان مقرراً.

وكان طاهر قد أكد أمام زملاء له أن أحلام عرضت عليه أكثر من مرة تسوية القضية حيث عرضت عليه المال، إلا أنه رفض ليعود ويقبل منهياً القضية التي خرجت بموجبها أحلام منتصرة رغم خسارتها خمسين ألف دولار.

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سيدتي