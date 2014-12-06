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سمير صبري وحسين فهمي يستعيدان ذكرياتهما مع صباح في حفل خيري

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سمير صبري وحسين فهمي يستعيدان ذكرياتهما مع صباح في حفل خيري سمير صبري وحسين فهمي يستعيدان ذكرياتهما مع صباح في حفل خيري

الجمعة 05-12-2014 23:28

أقام نادي روتاري إسكندرية sun rise احتفالا كبيرا بمشاركة شركة face to face المنظمة لمسابقة مكلة جمال وعدد من الرعاة بهدف جمع تبرعات لشراء وحدات غسيل كلي لمستشفي أبو قير التخصصي و رأس التين العام بالإسكندرية، وأقيم الاحتفال بفندق الفورسيزون بالإسكندرية.

حضر الحفل من الفنانين النجم سمير صبري الذي تم تكريمه علي إسهاماته الفنية المتميزة وعشقه للإسكندرية حيث يعتبر سمير صبري هو سفير إسكندرية وعن هذا التكريم قال صبري لسيدتي نت أشعر بسعادة كبيرة علي هذا التكريم خاصة أنه يأتي في بلدي الإسكندرية التي أعشقها لدرجة انهم اعتبروني سفير الإسكندرية.

وأضاف إسكندرية عانت كثيرا في الفترة الأخيرة مثل باقي محافظات مصر ولكنها تتعافى وبقوة لأن عشقها ليس له حدود وروادها من كل العالم يعشقونها مهما عانت.

وأكد سمير أن مشاركته في حفل خيري لجمع تبرعات يأتي من واجبه في مساعدة الآخرين وأن علي الجميع التكاتف لمساندة كل مريض ومحتاج.

كما تم تكريم النجم حسين فهمي الذي نفى لسيدتي نت أنه كان مختفي طوال الفترة الماضية حيث أشار أنه شارك في العديد من الاحتفاليات الخيرية الهامة وكذلك السياسية وانه حريص علي المساهمة في النشاطات الخيرية مثل التي يقيمها نادي روتاري الإسكندرية.

وأكد فهمي أنه بدأ الاستعداد لدوره في مسلسل الفنان كريم عبد العزيز وأكد أن كريم ممثل مجتهد ومميز والعمل قوي وسيكون من أهم الأعمال في رمضان كما أشار أن يشارك أيضا في مسلسل الشهرة للفنان إلا أن عمرو تأخر في تصوير المسلسل مما يعني أن سيبدأ العمل في مسلسل وش تاني للفنان كريم عبد العزيز.

شهد الحفل عرض أزياء لمصممة الأزياء سماح مهران وعرض مجوهرات لأحدى شركات الألماس إضافة إلي مزاد علي فستان من تصميم سماح مهران وقطعة ألماس يذهب عائدها لمشروع الروتاري الخير.

أحيت الحفل الفنانة نسمة محجوب التي بدأت فقرتها بأغنية الراحلة صباح سلمولي علي مصر وعدد من أغاني ألبومها.

حرص الفنان سمير صبري أثناء كلمته علي استعادة ذكرياته مع الفنانة الراحلة صباح وكذلك دفع حسين فهمي للتحدث عن ذكرياته معها.

بدأت نسمة محجوب فقرتها بطلب من الحضور للوقوف دقيقة حداد علي روح الفنانة الراحلة صباح.

حضر الفنان حسين فهمي بصحبة زوجته التي كانت حريصة علي التفاعل مع الحضور ومداعبتهم خاصة أن عدد كبير من السيدات اللاتي حضرن الحفل هجموا علي حسين فهمي لالتقاط الصور الفوتوغرافية معه .

ظل الفنان سمير صبري حتى نهاية الاحتفال الذي انتهي في الواحدة والنصف صباحا .

في نهاية الحفل تم تكريم يوسف سباهي وباقي الرعاة الذين شاركوا في الحفل الخيري .

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سيدتي

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