سر تألق كايت ميدلتون أمام الكاميرات.. بسيط وصادم

غالباً ما نلاحظ أن إطلالات دوقة كامبريدج الأميرة Kate Middleton تتسم بالرقي والبساطة في المناسبات الرسمية والعامة، وهذا الأمر يعكس شخصيتها المتواضعة والمقربة من الناس.

وإلى جانب تألق Middleton، التي ستستقبل توأمها في نيسان من العام الجديد، نرى أن صورها التي تنشر في الصحف والوسائل الإعلامية كافة تظهرها بأبهى حلّة ومن دون شوائب، الأمر الذي يدفع البعض إلى الظن بأن تقنية الـ Photoshop هي المسؤولة عن هذا الأمر.

بالطبع، لا يمكن إنكار أن هذه التقنية التي يعتمدها المصورين خصوصاً مع النجوم تساهم في تحسين مظهرهم أمام الجمهور، لكن Kate Middleton كشفت مؤخراً طريقة سهلة وصادمة تعتمدها أمام عدسات الباباراتزي التي تلاحقها بإستمرار، كونها من أفراد أهم أهم العائلات في بريطانيا.

وفقاً لصحيفة Glamour العالمية، فإن Middleton تتعامل مع الكاميرا بذكاء كبير، وتتفادى النظر إليها مباشرة كي لا تظهر النعاس والتعب الذي تشعر به في أغلب الأحيان.

وعندما تلاحظ الأميرة Kate أن الكاميرت تتبعها، تشغل نفسها باشياء أخرى كي تكون صورها عفوية وغير مصطنعة.

يشار إلى أن الدوقة Kate Middleton التي ستضع توأمها قريباً، تعاني من مشاكل صحية عديدة بسبب الحمل، مما يمنعها من مرافقة زوجته في جولاته القادمة إلى الصين واليابان وغيرها من الدول.

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