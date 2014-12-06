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ضبط عاطلين بتهمة حيازة 2 كيلو هيروين وسلاح نارى بالقليوبية

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ضبط عاطلين بتهمة حيازة 2 كيلو هيروين وسلاح نارى بالقليوبية ضبط عاطلين بتهمة حيازة 2 كيلو هيروين وسلاح نارى بالقليوبية

أرشيفية

ضبطت مباحث مركز الخانكة، عاطلين يكونون فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 2 كجم من مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح نارى، ومبلغ مالى.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء محمود يسري إخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين قيام كلاً من حسين .ح .ح 42 سنة عاطل ومقيم بعرب العليقات – دائرة المركز، ومحمد. م . س 19 سنة عاطل ومقيم ببلبيس – شرقية، بالاتجار بالمواد المخدرة بصورة علنية وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهم الاجرامى.

عقب تقنين الاجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزتهما سلاح نارى طبنجة عيار 9 مم تحمل رقم 359579 بخزينتها 5 طلقه من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام، ومبلغ مالى 25975 جنيه، بـمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما وممارسة نشاطهما الاجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12095 ادارى مركز الخانكه لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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