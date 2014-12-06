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جدول زمني لتحصين طيور المنيا يوميًا للحد من انتشار الإنفلونزا

  • مصر
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أمر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إجراء تحصين يومي للطيور مع وضع جدول زمني ما بين مديرية الصحة والطب البيطري ورؤساء المدن للحد من انتشار مرض أنفلونزا الطيور.

وشدد المحافظ على عرض تقرير يومي عليه بما تم إنجازه من عملية تحصين للطيور على مستوى مراكز وقرى المحافظة، محذرا من أي تقصير خلال الفترة الحالية، فالجميع واقع تحت طائلة المسؤولية مع ضرورة اتخاذ خطوات فعالة للمحافظة على الأرواح ومواجهة هذا الفيروس بالطرق العلمية السليمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة العليا لإنفلونزا الطيور بحضور لجنة من القطاع الوقائي بوزارة الصحة.

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