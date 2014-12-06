بالصور.. حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين برأس سدر جنوب سيناء

قتل مسجل خطر فى تبادل لإطلاق النار مع الحملة الامنية برأس سدر التى تقوم بتمشيط الوديان للقبض على المسجل خطر على سالم دخيل المتهم بـ41 قضية جنائية وصدرت ضده عدة أحكام.

وكانت مديرية أمن جنوب سيناء شنت حملة مكبرة بقيادة اللواء حاتم أمين مدير الأمن موسعة بالاشتراك مع القوات المسلحة, ادارة البحث الجنائي, قوات الامن المركزي , القوات الخاصة القبض على اخطر العناصر الاجرامية اليوم بمدنية راس سدر حيث قاد العميد محمد خريصة مدير ادارة البحث الجنائي عقب ورود معلومات تفيد تواجد المتهم بمدنية راس سدر امام محطة شرق الدلتا لضبط الشقي ( على دخيل ) مسجل خطر في 41 قضية , اخرها قضية رقم 94 جنايات سانت كاترين.

وعقب مطاردة المتهم على دخيل قامت سيارة يستقلها اثنان من المسلحين اطلق النار على سيارة العقيد هشام عبد الغفار رئيس مباحث المديرية محاولين اغتياله و تبادل اطلاق النيران بين الأجهزة الأمنية و المسلحين مما أسفر على مقتل ابراهيم على سليم 35 سنة من شمال سيناء وهروب شقيق على دخيل المطلوب ضبطه وتم نقل الجثة الى مسشتفى راس سدر والتحفظ على السلاح.

وقال محمد خريصة مدير مباحث جنوب سيناء انهم مستمرين في تعقب المتهم الهارب و باقي أفراد عصابته لتطهير المكان والقضاء علي البؤر الاجرامية ، وتعهد بإعادة فتح طريق سانت كاترين وادي فيران امام الحركة السياحية بنهاية العام عقب القضاء علي البؤر الاجرامية.