أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. البشير: علاقتنا مع مصر «ممتازة».. وأمريكا تمارس سياسة مدمرة بالمنطقة

Google+ Print
بالفيديو.. البشير: علاقتنا مع مصر «ممتازة».. وأمريكا تمارس سياسة مدمرة بالمنطقة بالفيديو.. البشير: علاقتنا مع مصر «ممتازة».. وأمريكا تمارس سياسة مدمرة بالمنطقة

الرئيس عمر البشير- أرشيفية

قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، إن السياسات الأمريكية في المنطقة هي سياسات “مدمرة” وتسعى للهيمنة الاستعمارية وفرض إرادتها على شعوب العالم.

وأكد البشير في حوار مع قناة “روسيا اليوم”، أن بلاده “لن تخضع للهيمنة وأن الحوار الوطني يمثل السبيل الأنجح لتعزيز قوة الدولة والتغلب على التحديات التي تواجه السودان”، مشيرا إلى أن محاولات واشنطن تلفيق اتهامات ضد بلاده “محاولة المفضوحة لتبرير التدخل في شؤون السودان”، وقال إن الاستحقاق الانتخابي سيتم في موعده شهر أبريل المقبل من دون تراجع.

وأشار إلى أن علاقة السودان الرسمية مع “علاقات ممتازة”، والوجود الدبلوماسي لمصر في السودان يؤكد ذلك، موضحا أن القوى المعارضة للسودان بمصر يحاولون تصوير مواقف غير حقيقية، ولفت إلى أن سد إثيوبيا لن يضر مصر، ولن يرضى السودان بأي ضرر.

وأكد الرئيس السوداني أن إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في السودان جاء بسبب محاولات نشر التشيع في السودان، وخلق بؤر توتر في بلد يعاني أصلا من مشكلات قبلية وفئوية، مؤكدا الاحتفاظ بعلاقات سياسية طبيعية بين الخرطوم وطهران.

وأضاف البشير أن الخرطوم تحرص على علاقاتها التاريخية مع موسكو وتجد في روسيا شريكا مضمونا، وأوضح أن انعقاد المنتدى الروسي العربي الثاني على مستوى وزراء الخارجية في الخرطوم مؤشر هام على مكانة السودان في العلاقات العربية الروسية.

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر