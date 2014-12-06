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بالفيديو.. شقيق «الحسيني أبو ضيف»: أحداث الاتحادية أثبتت امتلاك الإخوان لـ«ميلشيات مسلحة»

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بالفيديو.. شقيق «الحسيني أبو ضيف»: أحداث الاتحادية أثبتت امتلاك الإخوان لـ«ميلشيات مسلحة» بالفيديو.. شقيق «الحسيني أبو ضيف»: أحداث الاتحادية أثبتت امتلاك الإخوان لـ«ميلشيات مسلحة»

الحسينى ابوضيف

قال سالم أبو ضيف، شقيق الشهيد حسيني أبو ضيف، إن أحداث الاتحادية، أثبتت امتلاك جماعة الإخوان المسلمين، لـ«ميلشيات مسلحة»، فضلا عن تجارتهم باسم الدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يعرض على فضائية «المحور»، الجمعة، أن أحداث الاتحادية أظهرت الوجه القبيح للجماعة، متابعا: «شقيقي كان يرى الصحافة منبرا لمكافحة الفساد، وتواجد في محيط قصر الاتحادية بصفته ثائر أولا وإعلامي ثانيا»، حسبما قال.

يذكر أن الأحداث نشبت ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية؛ اعتراضا على الإعلان الدستوري المكمل، الذي حصّن الرئيس المعزول محمد مرسي بمقتضاه الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى آنذاك.

واعتدى أنصار جماعة الإخوان المسلمين، على مجموعة من المعتصمين أمام القصر الجمهوري؛ ما أدى لمقتل 2 وإصابة العشرات.

 

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