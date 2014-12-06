صنعاء: «القاعدة» تقتل 12 مسلحًا حوثيًا .. وأسرة الرهينة الأميركي تناشد للإفراج عنه

ناشدت أسرة الصحفي الأمريكي لوك سومارز المختطف في اليمن منذ بداية سبتمبر 2013 بسرعة الإفراج عنه بعد يوم من تهديد تنظيم القاعدة بقتلة إذا لم تستجب واشنطن لمطالبه. وظهر شقيق لوك "جوردونسورماز" بجانب والدته في فيديوا نُشر على يوتيوب "إنهم ليس لديهم أي تفسير حول استهداف لوك وأنهم يجهلون سبب احتجازه إلى الآن".

وأضاف جوردون " لوك مجرد صحفي غير مسؤول عن أفعال حكومتنا، وإننا لانضمر شراً لأحد".

وشكرت أسرة سورمارز الخاطفين، قائلة إنها لاحظت أنهم اعتنوا به وظهر في صحة جيدة، وأضافت أسرته أنهم سيعملون كل ما بوسعهم لمساعدته. ولوك سومارزمصور صحفي أمريكي اختطفته القاعدة في سبتمبر من العام الماضي وهدد التنظيم - مساء الخميس- بقتله إن لم تستجب الحكومة الأمريكية لمطالبهم خلال ثلاثة أيام. وكانت قوات امريكية بمساعدة قوات يمنية حاولت تخليص سومارز من خاطفيه الأسبوع الماضي في حضرموت لكنها لم تفلح من ذلك، رغم مقتل ستة من عناصر القاعدة.

الى ذلك أعلن تنظيم "أنصار الشريعة" في اليمن التابع لتنظيم القاعدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قتل 12 مسلحاً حوثياً يوم الخميس. وقال التنظيم في بيان له إن مقاتلين من التنظيم قاموا ظهر الخميس بتفجير عبوة ناسفة على طاقم حوثي أثناء مروره بين منطقتي "جفينه" و "بني علي" في منطقة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وأوضح البيان أن التفجير أسفر عن مقتل سبعة مقاتلين من جماعة الحوثي. كما اعلن التنظيم ان مقاتلين من التنظيم هاجموا بأسلحتهم النارية طاقماً حوثياً بمحافظة إب وسط اليمن، ما أسفر عن مقتل خمسة حوثيين وإصابة آخرين.

هذا وتشهد عدة محافظات يمنية معارك بين تنظيم أنصار الشريعة المسنود برجال القبائل وبين مقاتلي جماعة الحوثي.