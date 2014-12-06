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مبادرة خادم الحرمين للحوار تدعو إلى جمع الكلمة والتوافق

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مبادرة خادم الحرمين للحوار تدعو إلى جمع الكلمة والتوافق مبادرة خادم الحرمين للحوار تدعو إلى جمع الكلمة والتوافق

    قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هو صاحب مبادرة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات فهو يدعو كل أتباع الأديان إلى جمع الكلمة والتوافق على ما يجمعها والابتعاد عن ما يفرقها، مؤكدًا أن جهود مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ستكون لها نتائج إيجابية في المستقبل للتقريب بينها. وشدد سموه على أن المملكة العربية منذ إنشائها وهي تعمل على جمع كلمة المسلمين وتوحيد الصفوف ورأب الصدع في صفوف الأمتين الإسلامية والعربية.

وكان سموه يتحدث خلال أعمال مؤتمر "فكر 13" لمؤسسة الفكر العربي التي تواصلت بمدينة الصخيرات المغربية بعقد جلسة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي، وعدد من رجال السياسة والفكر والثقافة من عدة دول عربية.

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