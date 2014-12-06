إيران تؤكد شن غارات في العراق دون تنسيق مع واشنطن

قال مسؤول إيراني لصحيفة «ذي جارديان» البريطانية ان بلاده شنت غارات على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق العراق من دون التنسيق مع واشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، إبراهيم رحيم بور، قوله إن الضربات الجوية «كانت دفاعا عن مصالح أصدقائنا في العراق».

وأضاف: «ليس لدينا أي تنسيق مع الاميركيين، قمنا بالتنسيق مع الحكومة العراقية فقط».

ورفضت إيران حتى الآن تاكيد المعلومات التي كشفها البنتاغون حول الضربات مطلع الأسبوع.

وتابع رحيم بور: «لن نسمح بأن تتدهور الأوضاع في العراق كما حدث في سوريا حيث تتدخل عناصر أجنبية (...) مساعدتنا للعراق بالتاكيد أقوى من مساعدتنا لسوريا لأنهم اقرب إلينا».