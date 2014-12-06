فيديو.. «الغيطي»: «الإخوان بياكلوا ضاني وفول سوداني في السجن ومرسي منهار»

كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن تقرير يكشف المبالغ التي تنفقها قيادات الإخوان في السجون على الطعام والشراب.

وقال مقدم برنامج «صح النوم» المذاع عبر فضائية «التحرير»، مساء الجمعة، أن قيادات الإخوان تنفق 16 ألف جنيه على الأكل والشرب أسبوعيًا كل واحد بياكل 5 كيلو لحم ضاني في الأسبوع.

وأضاف: «الإخوان في السجن يعيشون عيشة (زي الفل) يأكلون لحم ضاني ويقشرون فول سوداني في الشتاء».

وتابع «الغيطي»: «محمد مرسي قال في محبسه أنا مش عاوز أموت وهعترف بكل حاجة»، لافتًا إلى أن حالته العصبية أصبحت في انهيار دائم.