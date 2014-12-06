سوناكشي سينها تتصّدر غلاف مجلة Maxim

ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها نجمات بوليوود أغلفة المجلات العالمية، ولن تكون آخرها تصدّر النجمة الهندية Sonakshi Sinha غلاف العدد الجديد من مجلة Maxim”" الهندية، في إطلالة مثيرة ونظرة ساحرة.

Sonakshi البالغة من العمر27 عاماً خضعت لجلسة تصوير خاصّة بالمجلة، مع حوار حول أعمالها الفنية والسينمائية المقبلة. وقد ظهرت في إطلالة رياضيّة ساحرة، مع نظرة مثيرة بعينيها الجميلتين.

الجدير ذكره أنّ Sonakshi Sinha أنجزت تصوير فيلمها الجديد Action Jackson، بمشاركة Ajay devgan، و Sunil Shetty؛ ويبدأ عرضه في صالات السينما الهندية، ابتداءً من اليوم .

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