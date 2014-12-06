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رصاصات جوزيه عن: الأهلي، الزمالك، منتخب مصر، المحترفون ورونالدو وميسي

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رصاصات جوزيه عن: الأهلي، الزمالك، منتخب مصر، المحترفون ورونالدو وميسي رصاصات جوزيه عن: الأهلي، الزمالك، منتخب مصر، المحترفون ورونالدو وميسي

عاد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي ليحرص على مساندة فريقه في نهائي كأس الكونفدرالية .. فماذا قال قبل المباراة؟

جوزيه يجري حوارا عبر قناة MBC MASR 2 .. ينقل FilGoal.com أبرز ما يصرح به ..

شخصية جوزيه

- فلسفتي هي الاستمتاع بالكرة، والأهم أن الفريق يمارس كرة القدم التي أريدها، لابد أن نفوز وأيضا نقدم كرة قدم جميلة.

- من يحب كرة القدم هي الطبقة الفقيرة، البرتغال مثل ، نحاول إسعادهم من خلال كرة القدم .. لم أنس أنني ولدت فقيرا وأصدقائي كلهم هكذا.

- لا أحب مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها قد تمس أسرتي، وأنا لا أريد إقحام أسرتي في كرة القدم.

- أؤمن بقواعد اللعب النظيف في الحياة عامة، عندما تنقل القيم والمباديء من المجتمع ستكون مؤثرة في كرة القدم لأننا جزء من ملايين.

- قواعد اللعب النظيف لن تطبق فقط من خلال الفيفا، ولكن لابد أن يكون بداخل كل شخص فينا، فلابد على كل لاعب أن يخرج الكرة لعلاج المنافس إذا كان مصاب.

- أريد العودة إلى مصر، وكنت أسعى لامتلاك منزلا في مصر وتجاهلت الأمر بسبب الثورة.

نقطة التحول

- كنت محظوظا بتدريب فريق عظيم مثل الأهلي، وأفضل جيل بعد جيل محمود الخطيب، العمل كان أسهل بالنسبة لي لهذه الأسباب.

- خسارة مباراة الزمالك بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا أصابني بمشكلة علاقة مع جمهور الأهلي، ولكنها تغيرت بعد الفوز 6-1 على الفريق الأبيض.

مشاكل ونجاحات في الأهلي

- النادي الأهلي عليه الالتزام بدفع ما تبقى من راتبي والمقدر بثلاثة أشهر ولكنني لم أحضر إلى مصر من أجل ذلك.

- لا أعرض نفسي على فريق، أنا الآن متاح ولا أدرب أي نادي، ولكني أيضا لم أحضر لهذا السبب.

- في حالة وجود علاء عبد الصادق في النادي الأهلي فلن أذهب، لقد كان سببا في رحيلي بالولاية الأولى.

 

- إدارة الأهلي لم تتدخل في عملي مطلقا ودعموني كثيرا، وكانت تربطني علاقة جيدة بثابت البطل.

- قواعد قائد الفريق في الأهلي باختياره بالأقدمية لم يعجبني، لابد أن يتمتع بشخصية قيادية بين الفريق.

- الأفضل أن يختار اللاعبين قائد الفريق من بينهم.

- لم أواجه أي مشكلة من قائد للفريق باستثناء عصام الحضري أفضل حارس في إفريقيا، وكنت أرى أن وائل جمعة هو الأنسب بعد رحيله ثم محمد بركات.

- متعب هداف داخل منطقة الجزاء، وفلافيو كان يساعد زملائه في صناعة اللعب.

المنتخبات

- تجربتي في منتخب أنجولا ناجحة، ولكن إيران واجهت صعوبات كثيرة ولم أفضلها، حتى وصل الأمر أنني أطبخ للاعبين أكلات برتغالية للتقرب إليهم.

- تدريب الأندية مختلف عن المنتخبات، في الأندية هناك تجمع سريع وقوي بين اللاعبين بعضهم البعض، ولكن في المنتخبات الأمر صعبا.

- عامل الوقت في المنتخبات يكون صعبا، في ظل السفر عبر القارات أمر مرهق والتجمعات تكون قليلة.

منتخب مصر

- سعيد بأنني كنت سببا في التعاقد مع محمد بركات، محمد أبو تريكة، وأحمد فتحي.

- حسن شحاتة استفاد من انسجام اللاعبين في الدوري المصري والقوام الأساسي للمنتخب كان من الأهلي.

- شوقي غريب غير محظوظ لانتهاء جيل ذهبي من اللاعبين.

- اللاعب المصري في بعض الأحيان لا يعرف معنى الاحتراف، وهو ما حاولت عمله في النادي الأهلي.

- لابد من وجود طبيب نفسي وأخصائي تغذية في الأندية لعلاج ذلك.

- لم يكن من العدل عدم استدعاء حسام عاشور وأحمد السيد لمنتخب مصر.

 

الزمالك

- اعتذرت عن تدريب الزمالك لأنني أهلاوي، ورشحت باتشيكو،

- أخبرت باتشيكو بأن الزمالك لم يحصل على بطولات منذ وقت طويل وعليك خوض التجربة، فقبل العمل بالزمالك.

المحترفون

- شيكابالا ومحمد إبراهيم كان لديهما فرصة حقيقية للتألق، ولكن عدم المسؤولية والاحترافية أثرت على مستقبلهما.

- مورينيو لم يوظف محمد صلاح بالطريقة الصحيحة وهذه ليست نهاية المطاف بالنسبة للاعب.

رونالدو وميسي

- ميسي ليس رأس حربة صريح ولكنه هداف، وأهم ما يميز أي لاعب هي المهارة.

- أختار كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم وحصد الكرة الذهبية، نوير حارس عظيم وغير فلسفة حراسة المرمى، ولكن رونالدو لاعب متكامل ومذهل.

- رونالدو يقول أنه يريد أن يصبح الأفضل في التاريخ .. لو شاهد بيليه لما قال ذلك.

رسائل للجمهور

- أقول لجمهور الأهلي اصبروا على جاريدو فهو مازال مدربا جديدا.

- أرتبط بعلاقة مع الشعب المصري ككل وليس جماهير الأهلي فقط.

- بدأت أكتب كتاب واقتربت من الانتهاء منه، وسيتم طباعته وسأقوم بعمل نسخة مصرية.

- كنت أريد إنهاء حياتي المهنية في الأهلي.

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