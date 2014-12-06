بالصور.. إحباط محاولة تهريب تمثال أثري لأحد ملوك الفراعنة بالأقصر
تمكنت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر من إحباط محاولة تهريب تمثال أثري لأحد الملوك الفراعنة بعد ضبطه داخل سيارة بكمين طيبة شمال المحافظة .
تلقي اللواء منتصر ابوزيد مدير امن الاقصر إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بنقطة التفتيش الأمنية ” كمين طيبة ” دائرة مركز طيبة برئاسة الرائد أحمد عبدا لقادر و النقيب أحمد حسين أثناء تفتيش السيارة رقم ق ف ه 149 كيا سيراتو قيادة المدعو محمد.ش.ح 48 سنة مدير عام المؤسسة المصرية الأمريكية للري و مقيم ش المدارس الغردقة البحر الأحمر تمثال أثري لأحد الملوك الفراعنة يبلغ عرض قاعدته 15 سم و طوله 50 سم أثناء محاولته تهريبه في سيارته الخاصة الي القاهرة تمهيدا لبيعه .
وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة وتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي .
وتحررت عن تلك الواقعة المحضر رقم 1566 إداري مركز طيبة لسنة 2014 و جاري العرض علي النيابة العامة .