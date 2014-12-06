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بالصور.. إحباط محاولة تهريب تمثال أثري لأحد ملوك الفراعنة بالأقصر

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unnamed (5)تمكنت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر من إحباط محاولة تهريب تمثال أثري لأحد الملوك الفراعنة بعد ضبطه داخل سيارة بكمين طيبة شمال المحافظة .

تلقي اللواء منتصر ابوزيد مدير امن الاقصر إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بنقطة التفتيش الأمنية ” كمين طيبة ” دائرة مركز طيبة برئاسة الرائد أحمد عبدا لقادر و النقيب أحمد حسين أثناء تفتيش السيارة رقم ق ف ه 149 كيا سيراتو قيادة المدعو محمد.ش.ح 48 سنة مدير عام المؤسسة المصرية الأمريكية للري و مقيم ش المدارس الغردقة البحر الأحمر تمثال أثري لأحد الملوك الفراعنة يبلغ عرض قاعدته 15 سم و طوله 50 سم أثناء محاولته تهريبه في سيارته الخاصة الي القاهرة تمهيدا لبيعه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة وتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي .

وتحررت عن تلك الواقعة المحضر رقم 1566 إداري مركز طيبة لسنة 2014 و جاري العرض علي النيابة العامة .

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