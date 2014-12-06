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حمدان بن محمد يحقق أمنية الطفل القطري غانم المفتاح

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حمدان بن محمد يحقق أمنية الطفل القطري غانم المفتاح حمدان بن محمد يحقق أمنية الطفل القطري غانم المفتاح

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صورة ومقطع عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام» تجمعه مع الطفل القطري غانم محمد المفتاح الذي تحدى الإعاقة ونجح في تحقيق العديد من الانجازات، وحقق سمو الشيخ حمدان بن محمد حلم الطفل غانم الذي تمنى أن يقابل سموه، واعتبر سمو الشيخ حمدان بن محمد الطفل غانم صديقه فيما نشر الطفل الفيديو الذي جمعه مع سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر موقع التواصل الاجتماعي «ويبستا» ودون معلقاً: «بعض اللقاءات لا يمكن وصفها بالكلمات»، وحظيت الصورة التي نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتفاعل كبير من متابعي صفحة سموه حيث اعتبروا هذه اللفتة بأنها ليست بالغريبة على أبناء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وللطفل غانم جمعية ليس لها صفة رسمية ومقرها منزله أطلق عليها اسم جمعية غانم الرابح للكراسي المتحركة، ويسعى من خلالها إلى شراء عدد من الكراسي وتوزيعها على المحتاجين.

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