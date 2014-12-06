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محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي لـ63 مواطناً في الفجيرة

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محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي لـ63 مواطناً في الفجيرة محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي لـ63 مواطناً في الفجيرة

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عصر أمس حفل العرس الجماعي الـ15 الذي شارك فيه 63 شابا مواطنا وذلك في أرض الاحتفالات بالفجيرة.

وشهد الحفل الذي أقيم في ساحة الاحتفالات في منطقة المضب بالفجيرة الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وعدد من الشيوخ وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وكبار المسؤولين وعدد من مدراء الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والمحلية وجمع كبير من ذوي العرسان والمدعوين.

وبدأ الحفل بوصول سمو ولي عهد الفجيرة لموقع الاحتفال، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين والعرسان وأعضاء اللجنة المنظمة للحفل، حيث صافح سموه مستقبليه وهنأ العرسان، متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

وألقى عبيد راشد اليماحي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي في الفجيرة كلمة شكر فيها سمو ولي عهد الفجيرة على رعايته الكريمة للعرس الجماعي، منوها بأن الأعراس الجماعية تخفف الأعباء عن كاهل الشباب وتساهم في بناء وتأمين حياة أسرية مستقرة.

تضمن الحفل عددا من الفقرات والأغاني والرقصات والأهازيج الشعبية التراثية ثم التقطت لسمو ولي عهد الفجيرة الصور الجماعية مع العرسان.

وقدم العرسان جزيل الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على رعايته الكريمة للحفل والتواجد بينهم في يوم فرحتهم، مثمنين اهتمام سموه بالمواطنين والأخذ بيدهم نحو حياة مليئة بالاستقرار.

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