دوجلاس ينضم لأفشل صفقات برشلونة في العصر الحديث

أثار أداء اللاعب البرازيلي دوجلاس امام فريق أويسكا بذهاب دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا استياء جماهير فريق برشلونة ووسائل الاعلام الكتالونية، ليعيد الى الأذهان صفقات فاشلة أبرمها النادي في السنوات الاخيرة.

ويعاني برشلونة من أزمة في مركز الظهير الأيمن في ظل وجود البرازيلي الآخر داني ألفيش، الذي هبط مستواه كثيرا في الآونة الاخيرة، فضلا عن عدم إقتناع المدرب بالشاب مارتن مونتويا، والذي سيرحل بنسبة 100% في انتقالات الشتاء كما أكد وكيله، أما دوجلاس فلم يقدم ما يشفع له للمنافسة.

كانت وسائل الاعلام البرازيلية قد سخرت من تعاقد برشلونة مع دوجلاس الوافد من ساو باولو لصيف الماضي، حيث كان لاعبا متوسط المستوى في بلاده ولم ينضم من قبل للسيليساو.

كما تفاجأ مشجعو البرسا بالتعاقد مع لاعب مغمور مثله، فيما كان المدير الرياضي ومسئول الصفقات أندوني زوبيزاريتا الأكثر تفاؤلا بالصفقة، واعتبره خليفة شرعي لألفيش.

لكن دوجلاس خيب الآمال بإصاباته المتكررة، فضلا عن أدائه الباهت في عدد الدقائق المحدود الذي لعبه، ليزيد الحديث حول الاستغناء عنه في يناير المقبل.

أما عن أفشل صفقات برشلونة في العصر الحديث، والتي ضمت الصحف الإسبانية دوجلاس إليها، فهي كالآتي:

- تشيجرينسكي:

المدافع الأوكراني ديميترو تشيجرينسكي حارب المدرب بيب جوارديولا من أجل ضمه لبرشلونة من شاختار، وفي سبيل ذلك أنفق النادي 25 مليون يورو بعد مفاوضات طويلة، لكنه وقع ضحية للإصابة، وعجز عن إثبات نفسه في 12 مباراة خلال موسم واحد، ليعود الى شاختار سريعا.

- أليكس سونج:

اللاعب الكاميروني أليكس سونج اشتراه برشلونة من أرسنال نظير 19 مليون يورو، لكنه لم يعرف التأقلم ابدا مع الفريق الكتالوني خلال موسمين، وتاه بين خط الوسط والدفاع، لينتقل الصيف الماضي الى وستهام.

- ألكسندر هليب:

حالة فشل أخرى لوافد آخر من أرسنال، وهو البيلاروسي ألكسندر هليب، الذي اشتراه النادي الكتالوني في عهد جوارديولا مقابل 16 مليون يورو، لكنه فشل في الانسجام مع أجواء الليجا وفي إقناع مدربه، لينتقل الى سلسلة من الإعارات دون أن يستعيد بريقه.

- هنريكي وكيريسون:

الثنائي البرازيلي جاءا الى البرسا من بالميراس في 2008 و2009 مقابل 8 و14 مليون يورو على الترتيب، لكنهما لم يشاركا في أي مباراة رسمية، ليخوضا سلسلة من الإعارات قبل بيعهما.

والمثير للجدل أن الشركة التي توسطت في نقل هنريكي وكيريسون الى برشلونة، (ترافيك)، هي نفسها التي تدخلت للوساطة في صفقة دوجلاس.

- ماكسي لوبيز:

المهاجم الأرجنتيني وصل الى برشلونة قادما من ريفر بليت مقابل 5.7 مليون يورو، لكنه لم يشترك سوى في 19 مباراة على مدار موسمين وسجل هدفين فقط، ليرحل الى مايوركا ومنه الى عدة أندية إيطالية مثل سامبدوريا وميلان وكييفو حاليا دون نجاح يذكر.