كريستيانو رونالدو: مانديلا سيظل في قلبي وإرثه مصدر إلهام للجميع

أحيا نجم الكرة البرتغالية ومهاجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو الذكرى السنوية الأولى لوفاة رئيس جنوب إفريقيا نيسلون مانديلا، على طريقته الخاصة.

وكتب رونالدو في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة “تويتر” اليوم الجمعة “لقد كان من دواعي السرور والشرف لي أن أعرف نيلسون مانديلا عام 2010، سيظل ماديبا في قلبي وإرثه مصدر إلهام للجميع”.

وأضاف “أن القمة العالمية لمناهضة العنصرية في جوهانسبرج هي مبادرة ضمن إرث مانديلا من أجل عالم مزدهر وسلمي وغير عنصري، وعلى مجتمع كرة القدم أن يقولها بصوت عال: لا مكان للعنصرية في لعبتنا وفي الرياضة أو في الحياة”.

> وأرفق رونالدو في تدوينته صورة شخصية تجمعه بالرئيس الراحل مانديلا عند لقاءهما وأهداه رونالدو وقتها القميص الخاص بمنتخب البرتغال وكتِب عليه الرقم “91″ (عمر مانديلا آنذاك).

وشهدت جنوب إفريقيا اليوم إحياء الذكرى الأولى لوفاة مانديلا، وترأس مراسم إحياء الذكرى في حديقة “فريدوم بارك” بالعاصمة بريتوريا، وتم وضع أكاليل من الزهور عند القصر الرئاسي “يونيون بيلدينجز” حيث جرت مراسم توديع مانديلا في مثواه الأخير قبل عام.

أ.ش.أ