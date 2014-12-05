ضبط طالب أزهرى بحوزته زجاجات مولوتوف وشماريخ بالمنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية، اليوم الجمعة، القبض على طالب أزهرى بالمنطقة العاشرة بمدينة السادات، وبحوزته زجاجات مولوتوف وشماريخ وألعاب نارية وزوجاجات تنر، وتم التحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث السادات، بضبط عبد الله أحمد عبد المجيد 16 طالب أزهرى وبحوزته كمية من زجاجات المولوتوف يحتفظ بها فى عقار تحت الانشاء ملك والده.

وعثر بحوزة المتهم، على 24 شمروخ كبير و27 زجاجة مولوتوف معباة و اتنين لتر بنزين ونصف لتر تنر و2 بكرة لاصق وبكرة فويل وبكرة سلك تنظيف اوانى ومقص وكوفية مدون عليها لنصرة غزة وتى شيرت مدون عليه الاسلام منهج الحياة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.