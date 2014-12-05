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تمساح يلتهم لاعب جولف جنوب أفريقي أثناء سباحته ببحيرة

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تمساح يلتهم لاعب جولف جنوب أفريقي أثناء سباحته ببحيرة تمساح يلتهم لاعب جولف جنوب أفريقي أثناء سباحته ببحيرة

قال مسؤول في متنزه كروجر الوطني في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة إن تمساحا طوله أربعة أمتار قتل لاعب جولف جنوب أفريقي قرر السباحة في ساعة متأخرة من الليل عند سد يعرف باسم (بحيرة الذعر) داخل المتنزه.

وسحب التمساح جاك فان دير سانت (29 عاما) وهو غطاس أيضا تحت الماء نحو الساعة العاشرة مساء الأربعاء (2000 بتوقيت جرينتش) وعثر على الضحية في وقت لاحق بين فكي التمساح الذي اضطر المسؤولون في المتنزه إلى قتله بالرصاص لاستعادة الجثة.

وقال داني بينار القائم بأعمال رئيس المتنزه لراديو 702 تووك “كان يمسك به بين فكيه ويسبح في الماء”.

وقالت صحف محلية إن فان دير سانت كان تحت تأثير الكحول في نادي المتنزه قبل أن يذهب للبحث عن كرات الجولف ويقفز في البحيرة التي يوجد بها تمساح.

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