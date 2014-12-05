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غدًا.. الحكم على حبارة و34 آخرين في مذبحة «رفح الثانية»

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غدًا.. الحكم على حبارة و34 آخرين في مذبحة «رفح الثانية» غدًا.. الحكم على حبارة و34 آخرين في مذبحة «رفح الثانية»

حبارة

تصدر، غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمي حكمها على 35 متهما من خلية «الأنصار والمهاجرين» بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية».

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت أوراق عادل حبارة و5 متهمين آخرين مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي وحددت جلسة غدًا للنطق بالحكم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

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