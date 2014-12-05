دراسة طبية: بذور العنب تكافح السرطان

توصلت دراسة طبية، إلى وجود مستخلصات ومركبات طبيعية فى بذور العنب تعمل على مكافحة السرطان حيث تساعد على فاعلية العلاج الكيميائي في قتل الأورام السرطانية في القولون والمستقيم.

وأكد باحثون، أن إضافة مستخلص بذور العنب للعلاج الكيميائي هو نهج جديد لعلاج سرطان الأمعاء موضحين أن مستخلصات بذور العنب تباع في محلات الأغذية الصحية والصيدليات ومحال السوبر ماركت ومتاحة على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت لتباع في صورة كبسولات 50 و 100 مللي جرام.

وتوصلت الدراسة، إلى أن مستخلص بذور العنب تؤدى إلى انخفاض بنسبة 55% في الآثارالجانبية للعلاج الكيميائي وزيادة بنسبة 26% في مدى فاعليته.