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باحثون بريطانيون: تحليل جديد للتنبؤ المبكر بنوبات الربو عند الأطفال

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باحثون بريطانيون: تحليل جديد للتنبؤ المبكر بنوبات الربو عند الأطفال باحثون بريطانيون: تحليل جديد للتنبؤ المبكر بنوبات الربو عند الأطفال

توصل فريق من الباحثين البريطانيين، إلى تطوير تحليل بسيط يمكنه التنبؤ المبكر لبدء ظهور نوبات الربو بين الأطفال حيث يعاني 1.1 مليون طفل بريطاني من الأزمات الربوية بين الأطفال لتصبح الأعلى في العالم .

وأوضح باحثون بجامعة ” كوين مارى ” البريطانية، أن الاختبار الجديد يعتمد على دقة قياس مستويات التهاب البول الذي يعطي علامات تحذيرية من المرض مؤكدين أن التحليل المطور يمكن أن يؤدى إلى خطوة ” تحويلية” لمنع تفاقم الأعراض.

ونجح التحليل المطور فى الكشف عن النوبات الربوية قبل حدوثها بنحو ثلاثة أشهر مما يعطى إنذارا مبكرا لإمكانية وقوع هؤلاء الاطفال فريسة لمثل هذه النوبات .

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