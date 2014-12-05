​بالصور.. محافظ أسوان يتابع أعمال قافلة طبية بمنطقة الكرور

قام اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بتفقد أعمال القافلة الطبية بمنطقة نادي الهلال بالكرور والتي رافقه فيها الدكتور ممدوح وشاحي وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور إيهاب حنفي مسئول القوافل الطبية بمديرية الصحة وهشام عادل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ولفيف من أهالي المنطقة.

وأكد المحافظ علي أن الاهتمام بتوفير خدمة طبية متكاملة للمواطن الأسواني في مختلف ربوع المحافظة تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي ، وخاصة الاهتمام بالبسطاء ومحدودي الدخل ، لافتاً إلي أن تنظيم القوافل الطبية يتم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية حيث يستهدف في المقام الأول المناطق النائية والأكثر إحتياجاً وذات الكثافة السكانية العالية بهدف توصيل خدمة طبية بجودة عالية للمواطن البسيط ، وخاصة أن هذه القوافل تقدم خدماتها بالمجان سواء للكشف الطبي أو العلاج وهو ما تسعي إليه الحكومة حالياً لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وخاصة الصحية والتعليمية والاجتماعية والتموينية .

واستمع مصطفي يسري خلال زيارته للقافلة الطبية للعديد من المطالب الخاصة بأهالي الكرور حيث وجه علي الفور المسئولين لاتخاذ الإجراءات السريعة لتقديم الحلول الجذرية لها.

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح وشاحي بأن القافلة الطبية بالكرور تستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو ألفي مواطن حيث أنه سيتم تنظيمها علي مدار يومي الجمعة والسبت.

وتضم 9 تخصصات طبية في الباطنة والأطفال و النساء والتوليد الجراحة العامة وتنظيم الأسرة والجلدية والأنف و الأذن والرمد والأسنان ، بجانب معمل لإجراء التحاليل الطبية اللازمة للمترددين علي القافلة ، علاوة علي أنه سيتم إجراء الكشف الطبي للأكتشاف المبكر لأمراض السكر والضغط ، مشيراً إلي أن القافلة تضم حوالي 75 ما بين طاقم الأطباء والصيادلة والتمريض و وفني الأشعة و الإداريين المشرفين علي تنظيم القافلة وتسجيل بيانات الخاصة بالمترددين عليها .

وأكد وكيل وزارة الصحة بأنه سيتم تحويل أي حالات طبية تستدعي التدخل الجراحي إلي المستشفيات المتخصصة بالإضافة إلي تحويل بعض المرضي لعلاجهم علي نفقة الدولة وخاصة الأمراض المزمنه مثل أمراض السكروالضغط والغدة الدرقية حيث سيتم إستخراج قرار سنوي لهم ويجدد حسب حالة المريض.

وفي نفس السياق أشاد محمد صبري عضو الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية بالاستجابة السريعة من محافظ أسوان لتنظيم هذه القافلة وحرصه علي التواجد لمتابعة أعمالها من أجل رفع مستوي الخدمة الصحية بمنطقة الكرور والتي بها العديد من الحالات المرضية وخاصة من كبار السن ، مؤكداً علي أن هناك تنسيق كامل مع المحافظة لتوفير الخدمات المختلفة والعمل علي تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للمواطن بالشكل المطلوب .​

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