محمد بن راشد يزور مهرجان الشيخ زايد التراثي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء اليوم مهرجان الشيخ زايد التراثي الذي تستضيفه مدينة الوثبة بالفترة من 20 نوفمبر الماضي إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقد قام سموه بجولة تفقدية داخل أجنحة المهرجان الذي يتكون من أربعة أقسام هي البيئة الزراعية والبيئة البحرية والبيئة البرية والبيئة الجبلية.

وبدأ سموه جولته في قسم هجن الرئاسة وشاهد السيوف الذهبية المعروضة والتي فازت بها هجن الرئاسة في سباقات الهجن في الدولة على مدى السنوات الماضية ثم ولج سموه جناح / ذاكرة وطن / الذي يعرض سيرة وإنجازات الراحل الكبير الشيخ زايد طيب الله ثراه منذ قيام دولتنا ومسيرة الاتحاد على مدى ثلاثة واربعين عاما.

كما اطلع سموه على الوثائق والصور التاريخية التي تحكي قصة قيام دولة الامارات العربية المتحدة والتي يعرض بعضها للجمهور لأول مرة.

وتوقف سموه خلال الجولة - التي رافقه فيها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة حميد سعيد النيادي مدير المكتب الخاص لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وسعادة سعيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة /ميدان/ .. توقف سموه عند جناح البيئة الزراعية واطلع على ما يعرض من تمور الفوعة بأنواعها المختلفة التي تجود بها أرضنا الطيبة.

> وفي جناح البيئة البحرية شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه قاربا بحريا قديما والصناعات اليدوية البحرية التي تختص بمعدات الصيد والغوض وما إلى ذلك من حرف وادوات بحرية قديمة.

واختتم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جولته في موقع المهرجان بزيارة جناح البيئة الجبلية الذي تشارك فيه فعاليات محلية تعرض الاكلات الشعبية وبعض الحرف اليدوية المحلية وغيرها من المعروضات التي تعكس نمط حياة أهل المناطق الجبلية في الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طوال جولته في أرض المهرجان محل ترحيب الجمهور والفرق الشعبية التي عزفت وأدت الرقصات والأهازيج الشعبية الوطنية ترحيبا بزيارة سموه .

وقد أبدى سموه إعجابه بأهداف وفعاليات المهرجان وبمدى اقبال الناس عليه للتعرف إلى تراثنا العربي الخالد الذي سيظل كذلك برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مؤكدا سموه أن قيادتنا الرشيدة ستبقى ترعى وتحافظ على الأصالة العربية والتراث والقيم النبيلة والعادات والتقاليد العريقة لشعبنا وفي ذات الوقت تمد نظرها ويدها إلى ثقافات العالم المختلفة وحضارته للتعرف عليها وبناء جسور التواصل الانساني بيننا وهذه الثقافات على مختلف انتماءاتها الجغرافية والدينية والعرقية .

وأشاد سموه بفكرة تنظيم هذا المهرجان الذي يحمل اسم مؤسس دولتنا ورمز عروبتنا المغفور له الراحل العظيم الشيخ زايد طيب الله ثراه منوها سموه بدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمهرجان ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الذي يشرف شخصيا على تنظيم وإنجاح المهرجان الذي يعزز روح الانتماء في أوساط الشباب لهذا الوطن العزيز وتاريخه وتراثه.

ودعا صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شباب الوطن والجيل الصاعد إلى التمسك بهويته وتراثه والحفاظ عليهما وحمايتهما والانفتاح على الآخر للتعرف على ثقافته واكتساب المعرفة وإثراء ثقافته بمعلومات جديدة وصولا بثقافته الوطنية إلى العالمية.

> وختم سموه بالقول " إن مهرجان الشيخ زايد للتراث يحيي ذاكرة شعبنا ويفتح عيون أبنائنا وبناتنا من الأجيال الصاعدة على تراث وثقافة وتاريخ آبائهم وأجدادهم".