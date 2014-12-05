ريال مدريد يبحث عن رقم ريكارد القياسي أمام قاهر الكبار

مدريد-فيجو، (إفي): يواجه فريق ريال مدريد تحديا جديدا للحفاظ على سجل انتصاراته المتتالي حين يستضيف سلتا فيجو في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وحقق الريال مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي 17 انتصارا متتاليا في جميع البطولات، ليحطم الرقم القياسي الخاص بالنادي الملكي.

وفي حال تفوقه على سلتا مساء السبت، فإن الريال سيعادل الرقم القياسي على مستوى إسبانيا، والذي بقى بحوزة الغريم برشلونة منذ موسم 2005-2006 في حقبة المدرب الهولندي فرانك ريكارد.

وسيتعين على الميرينجي تحقيق هذا الانجاز بدون نجمه الشاب إيسكو ألاركون الذي نال بطاقة حمراء في الجولة الماضية بالليجا امام مالاجا، فضلا عن المصابين في خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والألماني سامي خضيرة، بجانب المدافع الفرنسي رافائيل فاران.

وتتجه الأنظار نحو أسيير إياراميندي الذي سيعوض الغيابات في وسط الملعب، وعليه اغتنام فرصة اللعب كأساسي بجوار الألماني توني كروس لإثبات جدارته بالتواجد مع الفريق بطل أوروبا.

ويعتلي الريال صدارة الليجا بـ33 نقطة، وتفصله نقطتين فقط عن الوصيف برشلونة، لذا لا مجال لإهدار النقاط إذا ما أراد الاحتفاظ بالصدارة قبل العطلة الشتوية.

وشاعت حالة من البهجة والتفائل داخل الفريق بعد العودة الناجحة للمهاجم الشاب خيسي رودريجز وتسجيله هدف في شباك كورنيا بذهاب دور الـ32 بكأس الملك، في مشاركته الأولى عقب التعافي من إصابة بالركبة دامت نحو ثمانية أشهر.

كما يعيش النجم الكولومبي جيمس رودريجز أفضل حالاته، خاصة بعد الثنائية الرائعة امام كورنيا ليستمر على وتيرة التألق في موسمه الأول مع الريال.

قاهر الكبار

لكن المهمة لن تكون سهلة امام سلتا فيجو المعروف بأدائه القوي في زياراته لملاعب الفرق الكبرى، فقد نجح في الفوز على برشلونة 1-0 في كامب نو، كما فرض التعادل مع حامل اللقب أتلتيكو مدريد 2-2 في فيسنتي كالديرون.

ويطمح سلتا للاستفاقة بعد أربع مباريات لم يذق فيها طعم الفوز (ثلاثة في الليجا وواحدة بالكأس).

ويعول الفريق الجاليثي على نجمي الهجوم: الإسباني الدولي نوليتو، والأرجنتيني لاريفي من أجل انتزاع نقطة على الأقل بعقر دار العملاق المدريدي، بمعاونة الدنماركي كرون ديلي.

التشكيل المتوقع:

ريال مدريد: كاسياس، كارباخال، بيبي، راموس، مارسيلو، إياراميندي، كروس، جيمس، بيل، رونالدو وبنزيمة.

سلتا فيجو: ألفاريز، مايو، كابرال، فونتاس، جوني، رادوخا، كرون ديلي، أوجوستو، أوريانا، نوليتو ولاريفي.