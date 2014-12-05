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أنشيلوتي: تشيتشاريتو لن يرحل .. وسيشارك في الأبطال

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أنشيلوتي: تشيتشاريتو لن يرحل .. وسيشارك في الأبطال أنشيلوتي: تشيتشاريتو لن يرحل .. وسيشارك في الأبطال

مدريد، (إفي): نفى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني شائعات رحيل المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" خلال موسم الانتقالات الشتوية.

وأوضح أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة سلتا فيجو بالليجا "تشيتشاريتو يعرف جيدا وضعه في الفريق، لدينا مهاجمون يقومون حاليا بمهام رائعة، كانت لديه مساحة للعب في كأس الملك وقام بالأمور على نحو جيد، ستتاح له فرصة اللعب امام لودوجوريتس (البلغاري) بدوري أبطال أوروبا".

كان تشيتشاريتو، المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسم واحد، قد اشتكى مؤخرا من قلة دقائق اللعب التي تمنح له في الريال، مما عزز شائعات رحيله في يناير.

وأكد كارلو "لن يرحل في يناير، كما لن نتعاقد مع لاعبين جدد، ولن يرحل أحد".

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