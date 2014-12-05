أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بنزيمة يساعد أطفال البوسنة بقميصه مع منتخب فرنسا

Google+ Print
بنزيمة يساعد أطفال البوسنة بقميصه مع منتخب فرنسا بنزيمة يساعد أطفال البوسنة بقميصه مع منتخب فرنسا

(إفي): قرر اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة تقديم المساعدة للأطفال المعسرين في البوسنة، عن طريق تقديم القميص الذي خاض به لقاء منتخب بلاده الودي أمام إسبانيا للبيع بالمزاد غدا.

فقد أكدت السفيرة الفرنسية لدى البوسنة كلير بودوني لوسائل الإعلام المحلية أن القميص يحمل توقيع بنزيمة، وأن المبلغ الذي سيدفع مقابله سيتم تخصيصه لصالح أطفال البوسنة.

ويجرى المزاد بمبادرة من السفارة الفرنسية في سراييفو وداخل المعرض الدبلوماسي الذي يقام كل عام.

كما أن زوار المعرض سيحظون بفرصة المزايدة على قميص نجم ريال مدريد الإسباني خلال المعرض الذي شهد العام الماضي بيع قميص للاعب السويدي البوسني الأصل زلاتان إبراهيموفيتش مقابل 900 يورو.

بالمثل تم بيع قميص للاعب الفرنسي إريك أبيدال عام 2012 مقابل ألف و500 يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع