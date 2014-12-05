بنزيمة يساعد أطفال البوسنة بقميصه مع منتخب فرنسا

(إفي): قرر اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة تقديم المساعدة للأطفال المعسرين في البوسنة، عن طريق تقديم القميص الذي خاض به لقاء منتخب بلاده الودي أمام إسبانيا للبيع بالمزاد غدا.

فقد أكدت السفيرة الفرنسية لدى البوسنة كلير بودوني لوسائل الإعلام المحلية أن القميص يحمل توقيع بنزيمة، وأن المبلغ الذي سيدفع مقابله سيتم تخصيصه لصالح أطفال البوسنة.

ويجرى المزاد بمبادرة من السفارة الفرنسية في سراييفو وداخل المعرض الدبلوماسي الذي يقام كل عام.

كما أن زوار المعرض سيحظون بفرصة المزايدة على قميص نجم ريال مدريد الإسباني خلال المعرض الذي شهد العام الماضي بيع قميص للاعب السويدي البوسني الأصل زلاتان إبراهيموفيتش مقابل 900 يورو.

بالمثل تم بيع قميص للاعب الفرنسي إريك أبيدال عام 2012 مقابل ألف و500 يورو.