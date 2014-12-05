أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إحباط محاولة تهريب 2 مليون جنيه داخل “برطمانات جبنة” بمطار العرب الدولي

Google+ Print
إحباط محاولة تهريب 2 مليون جنيه داخل “برطمانات جبنة” بمطار العرب الدولي إحباط محاولة تهريب 2 مليون جنيه داخل “برطمانات جبنة” بمطار العرب الدولي

 

مطار برج العرب – ارشيفية

تمكنت سلطات مطار برج العرب الدولى من احباط محاولة تهريب 2 مليون جنيه داخل برطمانات جبنة قديمة بصحبة أحد الركاب وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه، قال اللواء محمد صادق الشورى، مدير مطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، إنه تم ضبط أحد الركاب المسافرين إلى الأردن مساء اليوم الجمعة وبحوزته 2 مليون جنيهاً.

وأوضح ” الشورى” أن شرطة أمن الموانىء ارتابت فى أمر احد الركاب اثناء انهاء اجراءات سفره على الطائرة المتجهة إلى دولة اﻷردن وبفحص الحقائب بأجهزة أكس راى، وبتفتيش أحد الأكياس عثرت أجهزة الأمن على المبالغ المهربة داخل برطمانات وتقدر بمبلغ 2 مليون جنيهاً داخل أكياس بلاستيكية، مغلفة بورق جرائد على شكل قطع جبن “قريش” ،مشيراً إلى انه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا