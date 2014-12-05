إحباط محاولة تهريب 2 مليون جنيه داخل “برطمانات جبنة” بمطار العرب الدولي

تمكنت سلطات مطار برج العرب الدولى من احباط محاولة تهريب 2 مليون جنيه داخل برطمانات جبنة قديمة بصحبة أحد الركاب وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه، قال اللواء محمد صادق الشورى، مدير مطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، إنه تم ضبط أحد الركاب المسافرين إلى الأردن مساء اليوم الجمعة وبحوزته 2 مليون جنيهاً.

وأوضح ” الشورى” أن شرطة أمن الموانىء ارتابت فى أمر احد الركاب اثناء انهاء اجراءات سفره على الطائرة المتجهة إلى دولة اﻷردن وبفحص الحقائب بأجهزة أكس راى، وبتفتيش أحد الأكياس عثرت أجهزة الأمن على المبالغ المهربة داخل برطمانات وتقدر بمبلغ 2 مليون جنيهاً داخل أكياس بلاستيكية، مغلفة بورق جرائد على شكل قطع جبن “قريش” ،مشيراً إلى انه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.