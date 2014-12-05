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خالد الجندي لـ«عيسى»: «يا بيه الحلاقة مش إختراع إسلامي»

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انتقد الداعية خالد الجندي، مقدم برنامج «نسمات الروح»، بشكل ساخر، تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسي، مؤخرا، حول أنه لو كان هناك حلاقين في عهد النبي لما كانت الذقون بهذا المنظر.

وقال «الجندي» في برنامجه «نسمات الروح»، والذي يذاع على قناة «الحياة اليوم»، الجمعة، «إبراهيم عيسي راجل أستاذ ورئيس قسم ورجل مثقف من علامة الثقافة والوعي وإعلامي ملوش حل إنما الظاهر لما بينفعل الأمور بتطفح أو بتعدي.. آخر حاجة كان بيقولها دمها خفيف.. في ناس هتستفز.. بس أمنا مبستفزش بتقلب معانا بضحك.. وطبعا إبراهيم عيسي كأستاذ ومفكر وكاتب مش ممكن تكون عنده جهالة شديدة بأن الحلاقة من أبجدياىت العصر الحجري مش الإسلامي اللي اخترعها».

وأضاف «الجندي» «لذلك أنت بتلاقي المصريين القدماء من 7 آلاف سنة كان أحلق الشعر وسمارت وجان وتلاقي فرعون حاجة إيه.. كانوا قرع كلهم.. عموما يا إبراهيم عيسي بيه ربنا يكرمك ويديك الصحة في آية في القرآن بتقول (محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) كلمة محلقين في القرآن يعني فيه حلاقين وأنا لا أزايد على إسلامك أنت رجل محترم».

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