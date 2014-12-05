"ستار اكاديمي":ما السؤال الذي شغل محبي نوال الزغبي؟

لم تواجه الفنانة نوال الزغبي، التي حلّت ضيفة على البرايم الثالث عشر من برنامج "ستار أكاديمي"، مشكلة في الصوت الذي يتذرّع به بعض النجوم، حينما يقعون في الخطأ، فيعتمدون الغناء على طريقة الـ"بلاي باك" مع المشتركين. لكن نوال غنّت بكلّ راحة أغنيتين لها، بمشاركة كنزة وغادة، من دون أن تلجأ إلى تقنية الـ"بلاي باك"، بمشاركة شخصين يعزفان على الطبلة في أوّل إطلالة لها.

نوال نجمة مشعّة

أطلّت نوال كنجمة مشعّة، بفستان ذهبي، من تصميم زهير مراد، وبقصة الشعر التي اعتمدتها مؤخّراً، بعد أن تبرّعت بخصل شعرها صالح إحدى الجمعيات الخيرية من أجل مرضى سرطان الثدي. وقد حصدت نوال إعجاباً كبيراً بفستانها، في الوقت الذي راح كثيرون يقولون إنّ نوال تبدو أصغر سنّاً بكثير، متسائلين حول السرّ الذي تعتمدته للمحافظة على جمالها وأناقتها.

كما خطفت نوال الأضواء مرّة أخرى بفستانين ارتدتهما، بلونين رائعين هما: الأسود والنيلي؛ فكانت موفّقة في اختياراتها، ونالت تهنئة الكثيرين على ذوقها الرفيع، وأناقتها. وكان جمهور نوال كبيراً في الستوديو، واحتشد في زاوية على المدرج، حيث راح أفراده يُصفّقون لنجمتهم، وهم حاملين صورها، فيما كانوا ينتظرون أغنيتها الجديدة، "ولا بحبك"، التي أطلقتها منذ فترة، والتي تلقى صدى واسعاً عبر الإذاعات، كما تحافظ على المراتب الأولى منذ فترة لا بأس بها. وقد أوضحت نوال، خلال حديثها إلى مقدّمة البرنامج "هيلدا خليفة"، أنها تُحبّ الحياة، وتُترجم ذلك من خلال فنّها وأغانيها وصوتها.

سعد: الفن يحتاج إلى الصبر

أمّا النجم سعد رمضان، الذي ينتظر جمهوره سماع أغنياته الشبابيّة والرومانسيّة، فأطلّ مع مينا بأغنية "إحساسك صنم"، كما أطلّ منفرداً بأغنيته الجديدة "يلّلي مدوّبني". سعد عبّر عن اشتياقه لجمهور "ستار أكاديمي"، وللمسرح الذي انطلق منه نحو النجوميّة، وقال إنه ينتظر إطلالته عبر البرنامج من عام إلى آخر.

ورداً على سؤال لـ"سيدتي نت"، حول سبب استمراريّته، قال سعد: "استمررت بفضل الله أوّل شيء. ومن الممكن أن يكون مكان الأشخاص الذين لم يستمرّوا؛ فهناك أناس وقفوا إلى جانبي وكان لهم جزء كبير في هذا الأمر، ومنهم "المولى برودكشن"، كذلك هناك المجهود الشخصي والتعب والصبر اللذين هما أهمّ شيء". وتابع: "كلّ مجال في الحياة يحتاج إلى الصبر، الذي هو أهمّ شيء. ويتعب المرء كي يُلاقي، ويُطوّر نفسه فكرياً. ففي عام 2008، لم أكن أفكّر كما أفكر اليوم. وفي عام 2020، سيختلف تفكيري. ويبقى أنّ الأهم هو استمرار الإنسان في بذل المجهود في تطوير نفسه".

واعتبر سعد أنّ الفنّ مسيرة طويلة، فبرنامج "ستار أكاديمي" له أناس معيّنون يلحقونه، لا سيّما من جيل المراهقين، ومن يحب الـ"reality tv"؛ وهذا ما يميّز البرنامج. وفي كلّ عام يكون أجمل من سابقه، وهذا ما يظهر واضحاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

السهرة استضافت أيضاً نجم "ستار أكاديمي 9" محمود محيي، الذي أطلق حصريّاً أغنيته الجديدة "مين ده"، وهي من إنتاج قناة "cbc"، ومن كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان خالد عزّ.

اللوحات الاستعراضيّة هذا الأسبوع جمعت بين فصلي الشتاء والصيف، إذ أطلّت كنزة ضمن لوحة الـ"Umbrella" وأغنية "يا إيام الشتي"، فيما دعا إيلي الصبايا إلى الانضمام إليه على الشاطىء، ضمن لوحة "Baywatch" وأغنية "يللي مش عارف إسمك". أما محمد شاهين، فأطلّ ضمن لوحة "Arches" الرومانسيّة وأغنية "أنا والعذاب وهواك"، فيما تمايلت ليا بين الأفاعي ضمن لوحة "Snakes" المبتكرة، وأغنية"Ojos Asi".

وكعادته، يحضّر البرنامج مفاجآته للطلاب. وقد كانت هذه المرّة من نصيب محمود ومينا، اللذين تفاجآ بحضور والدتيهما إلى المسرح، ليلتقيا بهما بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر.

ومع مغادرة الطالبة الجزائريّة كنزة مرسلي، التي نالت 46.14% من التصويت، وعودة الطالب المصري مينا عطا بنسبة 53.86% للانضمام إلى زملائه، تعود من جديد وتشتعل مواقع التواصل الاتماعي لتشكّك بصدقيّة البرنامج واستبعاده في الأسبوع الماضي المغربية ابتسام تسكت. وفي ظلّ استبعاد الكثيرين، يتوقّع أن يكون حامل اللقب هذا العام مصرياً، حيث الدفة تميل إلى فوز الجزائرية غادة أو اللبنانية ليا بلقب "ستار أكاديمي".

كواليس:

انزعاج اللجنة والجمهور من مادة الـ"heze" التي تستخدم لخدمة اللوحات الاستعراضية.

انتقد الكثيرون ثياب المشتركة غادة وإهمال الأكاديميا الكبير لها.

لوحظ الطالب علي شداد دائماً في الخارج بعد مغادرته البرنامج.

الجمهور يلتقط الصور مع الأستاذة ماري محفوظ ورئيسة الأكاديميا كلوديا مرشليان.

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