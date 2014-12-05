أمل علم الدين تبدي انزعاجها من عادة زوجها السيئة

بعد مرور أشهر قليلة على زواجهما، يبدو أنّ النجمين العالميين George Clooney وأمل علم الدين بدآ باكتشاف عادات بعضهما الحسنة والسيئة.

فقد كشفت المحامية اللبنانية الأصل أمل كلوني، خلال حديث صحافي، لمجلة The National Enquirer، عن أنها تعاني بسبب العادة السيئة التي اكتشفتها مؤخراً لدى زوجها، وهي أنه يحبّ تناول الطعام في السرير.

وقالت علم الدين الخبيرة في حقوق الإنسان إنّ Clooney يرغب في تناول الأطعمة اللذيذة قبل النوم، كما يُخبّئها في خزائن الحمّام وغرفة النوم، ويُحاول أكلها من دون أن تراه، لأنها سبق لها أن أظهرت انزعاجها من هذا الأمر.

يُشار إلى أنّ George Clooney وأمل علم الدين تزوّجا منذ فترة قصيرة، وأقاما حفلي زفاف؛ الأول في إيطاليا بحضور نخبة من النجوم، والثاني في لندن بحضور شخصيّات لبنانية.

أمل علم الدين تحرم جورج كلوني من عيد الشكر