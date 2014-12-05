أيمن زيدان مُخرجاً لـ "دائرة الطباشير القوقازية"

كشف الفنان السّوري أيمن زيـدان عن تحضيره لإخراج عرض مسرحي جديد على خشبة مسرح الحمراء بدمشق بعنوان "دائرة الطباشير القوقازية" وعن نص لـــ برتولت بريخت.

"دائرة الطباشير القوقازية"، من المسرحيات المهمة التي ألفها بريخت وهي من المسرح الملحمي، الذي هو نقيضا للدراما التقليدية، سميت المسرحيّة بهذا الاسم لأن القاضي عمد في حكمه إلى رسم دائرة بالطباشير، ووضع الطفل فيها، وطلب سيدتين جذبه، ومَنْ تتمكن من إخراجه من الدائرة تظفر به وتكون أما له.

ويشارك في بطولة المسرحيّة محمد حداقي، حسام الشاه، عروة العربي، وسيم قزق، كرم شعراني، قصي قدسيّة .