ضبط مخالفات مرورية وقيادة تحت تأثير المخدرات في حملة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بشمال قنا، الجمعة، بإشراف العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائي لشمال قنا، من ضبط عدد من المخالفات المرورية والمطلوبين على ذمة قضايا وضبط عدد من السائقين يقودون تخت تأثير المخدرات.

تلقى اللواء حسن السوهاجى، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء هشام عبدالجواد، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال بالواقعة.

كانت حملة أمنية بدائرة مركز نجع حمادى، قد تمكنت من ضبط عدد 45 حكمًا متنوعًا، وتنفيذ عدد 37 حالة غرامات جزئية ومستأنفة، وتم حجز عدد 40 دراجة بخارية وسيارتين بدون لوحات معدنية، وفي مجال المرافق تم ضبط عدد 37 حالة إشغال طريق، وعدد 24 حالة بائع متجول، وعدد 7 حالات إدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير عدد 22 مخالفة نظافة، و63 مضبوطات متنوعة.

كما تمكنت الحملة المتمركزة على الطرق السريعة بين مراكز المحافظة، من ضبط 35 مخالفة رادار، تجاوز السرعة المقررة، وفي مجال سحب العينات العشوائية، تم سحب عدد 15 عينة، أسفرت عن إيجابية تعاطي عدد 4 سائقين للمواد المخدرة أثناء القيادة، وضبط عدد 606 مخالفة مرورية متنوعة، وإجراء عدد 68 حالة تصالح فوري، وسحب عدد 54 رخصة مخالفة، وعدد 101 مخالفة أخرى.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة للتحقيق.