مجلس حوثى يمنى يقرر إلغاء أجازة يوم السبت واستبدالها بالخميس

أقر اجتماع عقد في مديرية جحانة التابعة لمحافظة صنعاء اليمنية برئاسة أمين عام الجلس المحلي الموالي للحوثيين بإلفاء قرار اجازة يوم السبت واستبداله بيوم الخميس .

ويأتي القرار الذي اتخذ بشكل فردي من قبل عدد من قيادات المديرية بحسب الوثيقة المرفقه خلافا لقرار مجلس الوزراء اليمني الذي قضى بأن تكون العطلة الرسمية هي يومي الجمعة والسبت .

ويطبق الحوثيين في محافظة صعدة معقل الحركة حتى الآن عطلة الخميس بدلا عن السبت وذلك خلافا لما هو قائم في جميع المحافظات اليمنية .

ولم يتم ختم الوثيقه الموقعه من ثلاثة من قيادات المديرية وهذا ما يظهر وجود خلاف بين أمين عام المديرية ومدير مديرية جحانة على هذا القرار .