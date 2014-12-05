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مجلس حوثى يمنى يقرر إلغاء أجازة يوم السبت واستبدالها بالخميس

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الحوثيون

الحوثيون

أقر اجتماع عقد في مديرية جحانة التابعة لمحافظة صنعاء اليمنية  برئاسة أمين عام الجلس المحلي الموالي للحوثيين بإلفاء قرار اجازة يوم السبت واستبداله بيوم الخميس .

ويأتي القرار الذي اتخذ بشكل فردي من قبل عدد من قيادات المديرية بحسب الوثيقة المرفقه خلافا لقرار مجلس الوزراء اليمني الذي قضى بأن تكون العطلة الرسمية هي يومي الجمعة والسبت .

ويطبق الحوثيين في محافظة صعدة معقل الحركة حتى الآن عطلة الخميس بدلا عن السبت وذلك خلافا لما هو قائم في جميع المحافظات اليمنية .

ولم يتم ختم الوثيقه الموقعه من ثلاثة من قيادات المديرية وهذا ما يظهر وجود خلاف بين أمين عام المديرية ومدير مديرية جحانة على هذا القرار .

صورة من نص القرار

صورة من نص القرار

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