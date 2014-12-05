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بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد القوات داخل مبنى الحماية المدنية

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بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد القوات داخل مبنى الحماية المدنية بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد القوات داخل مبنى الحماية المدنية

تفقد اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ يرافقه اللواء مصطفى تمام نائب مدير الأمن، مبنى إدارة الحماية المدنية، للوقوف على مدى جاهزية القوات للتعامل مع كافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة و مدى استعداد القوات وكفاءتهم الفنية في التعامل مع كافة أنواع البلاغات التي يتلقونها ومدى سرعة استجابتهم لها.

وأشاد مدير الأمن بمدى الاستعدادية والجاهزية والتعامل السريع والفعال مع كافة البلاغات في الفترة السابقة من قبل الضباط والأفراد بالحماية المدنية، مشددًا أن الحماية المدنية قطاع خدمي هام وحيوي يظهر الجانب الإنساني لهيئة الشرطة وما يتمتع به القوات من العزيمة والرغبة فى الوقوف ضد أعمال التخريب بشتى صورها.

جدير بالذكر أن مدير الأمن ونائبه قاموا بتأدية فريضة الجمعة في مسجد الحماية المدنية وسط القوات من الأفراد والضباط.

 

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