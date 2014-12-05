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بالمستندات..الإنتربول الدولي يضع «القرضاوي» على قائمة المطلوبين

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يوسف القرضاوي

يوسف القرضاوي

أدرج جهاز الإنتربول الدولي، الداعية الإخواني يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى بـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، على قائمة المطلوبين الخاصة به، بناء على طلب ، بحسب ما جاء على موقعه الإلكتروني.

وأورد موقع “الإنتربول”، عدة صور خاصة بالقرضاوي، بالإضافة إلى معلومات خاصة به، مثل تاريخ ميلاده، والجنسيتين اللتين يحملها (المصرية، والقطرية)، والجرائم المنسوبة إليه وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة.

وطالب الإنتربول بإرسال أي معلومات خاصة بـ”القرضاوي”، إلى جهاز الشرطة الدولي.

يذكر أن “القرضاوي”، مطلوب على ذمة عدة قضايا في مصر تتعلق بالتحريض ضد الجيش والشرطة.

القرضاوي

 

 

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