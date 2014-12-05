مانشستر سيتي يؤكد مواجهة ريال مدريد الصيف المقبل بأستراليا

(إفي): أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة مشاركته في كأس جينيس الدولية الودية للأبطال، التي ستقام في مدينة ملبورن في أستراليا خلال الصيف القادم، حيث يواجه نادي ريال مدريد الإسباني.

وسيكون "السيتيزنز" أحد الأندية الثلاثة المشاركة في البطولة بجانب الملكي بالإضافة إلى ناد آخر لم يتم تأكيده بعد، وفقا لما أعلنه التشيلي مانويل بيلجريني، مدرب الفريق الإنجليزي على صفحته على موقع تويتر.

وستقام مباريات كأس الأبطال الودية بين يومي 18 و24 يوليو عام 2015 في مجمع ملبورن كريكيت جراوند، الذي يتسع لمائة ألف متفرج.

وأكد الإسباني فيران سوريانو، العضو المنتدب للنادي الإنجليزي، أنهم "سعداء" بالعودة للمشاركة في البطولة، التي أقيمت هذا العام في الولايات المتحدة وكندا.

وقال سوريانو "نحن سعداء بالعودة للمشاركة في كأس الأبطال الدولية وبزيارة ملبورن، مدينة أحد الأندية الشقيقة" في إشارة لنادي ملبورن هارت الأسترالي الذي اشتراه مانشستر سيتي وغير اسمه إلى "ملبورن سيتي".

وشارك المهاجم الإسباني ديفيد فيا، لاعب فالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، في أربع مباريات مع ملبورن سيتي خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي بعد أن تمت إعارته من ناد آخر من مجموعة سيتي، هو نيويورك سيتي الأمريكي.