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بالصور… محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال التطوير بميدان الشعلة بالخارجة

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بالصور… محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال التطوير بميدان الشعلة بالخارجة بالصور… محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال التطوير بميدان الشعلة بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال التطوير بميدان الشعلة

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، ميدان الشعلة بمدينة الخارجة، يرافقه القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة، للوقوف علي سير أعمال تطوير الميدان بتكلفة 428 ألف جنيه.

وتشمل توسعة الميدان والشارع الواصل من المجمع الإسلامي الكبير حتي نهاية الميدان، بالإضافة إلي إنشاء حديقة عامة لتجميل الميدان . 

وشدد عشماوي علي المسئولين بسرعة الانتهاء من الاعمال في المواعيد المحددة، ووجه أيضا بنقل أحد المواقف من الميدان إلي جوار سوق المروة الجديد ليخدم المواطنين في كل أنحاء المدينة .

وفاجأ عشماوي الأسواق والتقي مع المواطنين للإطمئنان علي توافر السلع من الفاكهة والخضار ومدي صلاحيتها وعدم المغالاة في الأسعار .

الجدير بالذكر بأن ميدان الشعلة يعد من أقدم وأشهر الميادين بالمدينة الذي يشمل مواقف سيارات وأسواق متعددة في مختلف المجالات ،يتسوق منها المواطنين من مختلف أنحاء المدينة والقري المحيطة لما تحتويه علي تنوع كبير في السلع وخاصة المنتجات البيئية والمحلية .

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