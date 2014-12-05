“عبد النور”: نساند كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تقارب اقتصادى بين دول أفريقيا

صرح منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مصر تساند كافة الجهود الرامية إلى تحقيق التقارب الإقتصادى بين الدول الأفريقية بهدف تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها وذلك من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة قارية،مشيراً إلى إستعداد مصر تقديم كافة أشكال المساعدة لتحقيق هذا الهدف خاصة وأنه يجرى حاليا إتخاذ الخطوات النهائية لإقامة منطقة التجارة الحرة بين أكبر ثلاث تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والتي تعتبر القاعدة الأساسية لإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وقال ان مصر قامت بالدعوة لعقد مؤتمر رئاسي لدول التكتلات الثلاث خلال الأسبوع الثالث من فبراير 2015 لإطلاق العمل باتفاق التجارة الحرة بين هذه التكتلات.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مؤتمر وزراء التجارة لدول الاتحاد الأفريقي والذي يعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال يومي “4 – 5″ ديسمبر 2014 بمشاركة عدد من وزراء التجارة الأفارقة وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية كمدير عام منظمة التجارة العالمية ، مدير عام مركز التجارة الدولية ، اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد”،وتأتي أهمية مشاركة مصر في هذا المؤتمر كونه أول اجتماع وزاري تشارك به مصر بعد رفع تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي .

وأشار عبد النور في بيان للوزارة الى أهمية تحقيق التكامل الإقتصادى بين دول القارة خاصة وأن الدول الإفريقية تمتلك العديد من الفرص الإستثمارية الهائلة التى يجب الإستفادة منها لتحقيق خطط التنمية الشاملة وبما يعود بالفائدة على الشعوب الإفريقية وبصفة خاصة الدول الأقل نمواً ، وفى هذا الإطار طرح الوزير فكرة إنشاء صندوق إصلاح هيكلي تساهم فيه الجهات المانحة الدولية لضمان إستفادة هذه الدول من مناطق التجارة الحرة.

ولفت إلى ضرورة تبادل الآراء حول الاتجاهات الحالية للتجارة الدولية والاستثمارات وسبل التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق الاستفادة القصوى من التطورات الجارية على المستوى الدولي مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأفريقية وسبل التغلب علي معوقات التجارة البينية.

وقد ألقى روبرتو أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية كلمة خلال المؤتمر تناولت الإمكانيات الهائلة للقارة الأفريقية في مجال التجارة والاستثمار ودور اتفاق تسهيل التجارة في دعم اندماج التجارة الخارجية لأفريقيا في المستوي الدولي .

> كما أشارت رئيس مركز التجارة الدولي “ITC ” خلال كلمتها إلي قيام المركز بتخصيص جانب هام من برامج المساعدة إلي الدول الأفريقية،وخاصة الدول الأفريقية جنوب الصحراء.

كما أشار السيد ممثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة االـ UNECA في كلمته إلي أهمية تعزيز التجارة البينية الأفريقية والتي يمكن أن تتأثر سلبياً من جراء الاتجاه العالمي نحو إقامة تكتلات اقتصادية إقليمية كبيرة.

> ومن ناحية أخرى عقد منير فخرى عبد النور لقاءاً مع أحمد أبتيو وزير الصناعة الأثيوبي تناول سبل دعم التعاون الصناعى بين البلدين من خلال تسهيل الإجراءات لضمان تدفق الإستثمارات فى سوق البلدين ، خاصة فى ظل رغبة عدد كبير من الشركات المصرية في الاستثمار في أثيوبيا وهو ما ظهر واضحاً خلال منتدى الأعمال المصري الأثيوبي الذي عقد الشهر الماضي بأديس أبابا.

وفى هذا الصدد أعرب عبد النور عن استعداد مصر لتقديم المساعدة للجانب الأثيوبي في مجال التدريب الفني و المهني وكذا في مجال تطوير أدارة المناطق الصناعية الحرة المختلفة حيث لا يوجد في أثيوبيا أي من المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة.

ومن جانبه أشار وزير الصناعة الأثيوبى إلي التعاون القائم حالياً مع الشركات المصرية في مجال التصنيع حيث تدخل الحكومة الأثيوبية في شراكه مع إحدى الشركات العاملة فى مجال تصنيع مواسير الري و الصرف في أثيوبيا، حيث تملك الشركة في الوقت الحالي “6″ مصانع وجاري إنشاء ثلاثة مصانع أخري، مؤكدا حرص بلاده على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الإستثمارات المصرية إلى السوق الأثيوبى .

ووجه عبد النور الدعوة لوزير الصناعة الأثيوبي لزيارة معرض القاهرة الدولي علي رأس وفد من غرفة التجارة الأثيوبية، والتي من المقرر ان تنظم بعثة تجارية لمصر خلال الربع الأول من عام 2015.

كما عقد الوزير لقاء ثلاثي مع كل من مدير عام منظمة التجارة العالمية ووزير التجارة النيجيري تم خلاله بحث سبل تقدم المفاوضات في مرحله ما بعد بالي وكذا بحث مستقبل المنظمة في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخراً بين الهند والولايات المتحدة الامريكية بشأن إتفاق تسهيل التجارة .