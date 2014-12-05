وزير الخارجيه يشارك في حوار المنامة‎ لمناقشة القضايا الإقليمية

يشارك سامح شكري وزير الخارجية في الدورة العاشرة لحوار المنامة، والذي تبدأ جلساته صباح غدا السبت، حيث يتناول الحوار العديد من القضايا الإقليمية والدولية مثل القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني والأزمة السورية ومختلف قضايا الشرق الأوسط، علما بأن الحوار سوف يشهد مشاركة العديد من الوزراء من مختلف دول العالم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الوزير شكري سوف يجري على هامش مشاركته في الحوار عدد من اللقاءات الثنائية، حيث يلتقي الوزير شكري مع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.