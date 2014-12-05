طرق دبي: رقابة ذكية لمتابعة مراكز الفحص وتعليم القيادة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن قرب تدشين مشروع (الرقابة الذكية) المتمثل بإنشاء مركز تحكم إلكتروني ذكي في المقر الرئيسي للهيئة لمتابعة سير عمل مراكز الفحص الفني للمركبات، ومعاهد تعليم القيادة، والنقل السياحي، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى اتباع أفضل الممارسات التكنولوجية لتطوير خدماتها ووضع الحلول الناجعة لمواجهة المشكلات التي قد تطرأ على مخرجاتها الخدمية، وانطلاقا من توجهات حكومتنا الرشيدة بتحويل دبي إلى مدينة ذكية، واتساقا مع أهداف برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

وقال السيد جمال السادة، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالإنابة بمؤسسة الترخيص في الهيئة: لدينا 30 عنصرا بشريا مؤهلا يقومون بالتفتيش الميداني على جميع مراكز الفحص الفني للمركبات ومعاهد تعليم القيادة على مدار الساعة، وقد واجهتنا في هذا الصدد عدة تحديات كان لابد من دراستها وإيجاد الحلول الذكية للتغلب عليها، عبر إنشاء مركز تحكم إلكتروني بمقر الهيئة يحتوي على شاشات مربوطة بأنظمة حديثة مع هذه المراكز والمعاهد، تسهم بفعالية في توسيع أدوات التفتيش على مدى جودة تقديم هذه الخدمات، خاصة أنها ترتبط بسلامة الطرق ومستخدميها.

وأضاف: أن مركز التحكم الإلكتروني الذكي يشتمل على عدة وظائف حيوية؛ منها مواجهة التحديات الناجمة عن ازدحام بعض مراكز الفحص الفني بالمراجعين، حيث نقوم، من خلال شاشات المركز، بتوجيه المتعاملين إلى المراكز الأقل ازدحاما، توفيرا للوقت والجهد، فضلا عن تزويد سيارات مزودي خدمة الفحص المتنقل ( فحص المركبة مكان وجود العميل) بكاميرات مربوطة بمركز التحكم لمعرفة مدى الالتزام بتنفيذ الفحص عبر نظام التتبع (GBS)، إضافة إلى توفر كاميرات في جميع مراكز الفحص مربوطة أيضا بمركز التحكم، لرصد أي تجاوزات للفاحصين حال عدم اتباعهم معايير الفحص المطلوبة، كذلك تركيب كاميرات ذكية (ِALPR ) لرصد موعد دخول السيارات للفحص، فضلا عن توفيرها بيانات المركبة إلكترونيا لموظف الاستقبال مما يساعد في حمايته من احتمال الخطأ في تسجيل بيانات المركبة واختصاراً للوقت والجهد .

وأوضح السادة، أنه بالنسبة لمعاهد تعليم قيادة المركبات سيتم توفير بصمة إلكترونية للمتدربين للتأكد من حضورهم والتزامهم بمنهج التدريب الموحد واختبارات المعرفة، إضافة إلى مراقبة قاعات المحاضرات عبر مركز التحكم لمتابعة مدى مواظبة المتدربين على الجانب النظري للتدريب، مشيرا إلى أن من ضمن التحديات التي تواجهنا في هذا الإطار احتمالية عدم التزام مركبات التعليم بمسارات التدريب.

ولذلك تم تركيب نظام (GBS ) في جميع سيارات التعليم مربوط بمركز التحكم لرصد المسارات التي تسلكها هذه السيارات، مضيفا أنه تم تحويل أجهزة التفتيش الميداني إلى أجهزة لوحية ذكية، بحيث تُرسل المخالفة بالبريد الالكتروني بدلا من الورق إلى الشخص المخالف والجهة المعنية، وهو أمر يساعد أيضا في سهولة الاستعلام عن بيانات المتعاملين أو المخالفات المتعلقة بهم، مؤكدا أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى دائما إلى تطوير خدماتها ووسائل تقديمها ضمن أفضل المعايير، لضمان جودتها ، خاصة أن المتعاملين على رأس قائمة أولوياتها.

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