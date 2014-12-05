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دي ماريا: أشتاق للعب في دوري أبطال أوروبا

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دي ماريا: أشتاق للعب في دوري أبطال أوروبا دي ماريا: أشتاق للعب في دوري أبطال أوروبا

أكد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه يشتاق كثيرا للعب في دوري أبطال أوروبا مشيرا إلى أنه يطمح للصعود إلى البطولة مع فريقه.

ويغيب مانشستر يونايتد عن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد أن أنهى الدوري في المركز السابع الموسم الماضي.

وقال دي ماريا لصحيفة سبورت "نعم أنا مشتاق للعب في دوري أبطال أوروبا، سنبذل قصارى جهدنا هذا الموسم للتأهل إليها في العام المقبل".

وأضاف "لن يكون الأمر سهلا، حيث نكون في المركز السابع أو الثامن في بعض الأسابيع والآن نحن في المركز الرابع ولذلك علينا أن نستمر في العمل".

وتوج أنخيل دي ماريا بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مع ناديه السابق ريال مدريد.

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