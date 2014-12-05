وزير الخارجية يغادر مطار القاهرة في طريقه إلي البحرين

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، سامح شكرى وزير الخارجية، متوجهًا إلى البحرين فى زيارة تستغرق يومين يشارك خلالها فى فعاليات منتدى حوار المنامة العاشر.

ويعقد المنتدى برعاية الأمير “سلمان بن حمد آل خليفة” ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتنظيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية – الشرق الأوسط وتتضمن فعاليات المنتدى عدة جلسات بينها جلسة بعنوان «ما بعد الصراع .. مستقبل الشرق الأوسط» يتحدث فيها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير المالية العراقي هوشيار زيباري، والباحث الإيراني حسين موسفيان.