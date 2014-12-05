بالصور.. ضبط 6 من أنصار الإخوان عقب فض مظاهرة بالمنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية، اليوم الجمعة، القبض على 6 من أنصار جماعة الإخوان عقب تفريق مسيرة لهم بمنطقة مفارق عصمت بمدينة تلا لتردديهم هتافات مناهضة للدولة ورفع شعارات رابعة .

وقامت قوات الشرطة بفض المظاهرة والقبض على 6 من أنصار الجماعة وهم الصاوى . ج .أ 34 سنة محاسب , عماد . ف. أ 35 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة, إحمد . ف . ع 19 سنة طالب بالفرقة الأولى كلية طب أسنان طنطا ونعيم . خ . م 40 سنة مدرس وأحمد . ف . م 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى وأشرف . م . أ 33 سنة قائد السيارة رقم ( ج ر 8913 ) ميكروباص وتم التحفظ على السيارة وجارى والعرض على النيابة .

وكان العشرات من أنصار جماعة الاخوان بمحافظة المنوفية نظموا عدة فعاليات عقب صلاة الجمعة للمطالبة بالافراج عن المعتقلين الاولى بمدينة تلا والثانية بمدينة السادات بمسيرة بدأت من مسجد النور بالمنطقة الرابعة وانتهت أمام فنادق العز , رافعين شارات رابعه وصور المعتقلين والشهداء .

كما تظاهر العشرات الاخوان علي طريق الفرعونيه سمادون بمركز أشمون, رافعين لافتات تطالب بالافراج عن المعتقلين , وإشارات رابعه وأعلام مصر.